Программа предусматривает предоставление 120 миллионов евро на установку оборудования для бесплатного Wi-Fi

В мае 2018 года Wi-Fi сигналом будут оборудованы площади, парки и другие общественные места в 1000 населенных пунктов, программой WiFi4EU предлагается предоставление 15 тысяч евро для муниципалитетов для создания точек доступа Wi-Fi, сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на пресс-службу комиссии.

Как заявил президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, инициатива WiFi4EU направлена на вступление "каждого европейского села и каждого города с бесплатным беспроводным доступом в Интернет до 2020 года" .

Комиссар по цифровой экономике и обществу Мария Габриэль добавила, что инициатива WiFi4EU предоставит тысячам европейцев бесплатный доступ к интернету в общественных местах в ЕС.

Программа предусматривает предоставление 120 миллионов евро на установку оборудования для бесплатного Wi-Fi в 8000 муниципалитетах во всех государствах-членах, а также в Норвегии и Исландии до 2020 года.