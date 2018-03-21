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Захарова о слухах об отставке Лаврова: Похоже на какую-то подброшенную дезу
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21.03.2018 20:32
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Информация телеканала RTVI об уходе Сергея Лаврова с должности
министра иностранных дел РФ – "что-то вроде фейка", отметила спикер
министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Захарова:
В МИД никто из RTVI не обращался Фото: ЕРА "При подготовке
этой публикации в МИД никто из RTVI не обращался. ...Никаких
источников, как я поняла, у канала нет, то есть это даже не
сплетня. Честно говоря, похоже на какую-то подброшенную дезу.
Думаю, эта публикация RTVI – что-то вроде фейка. Возможно, не
намеренного, а по недосмотру. Хотя, кто знает", – написала
она.Захарова отметила, что ей хотелось бы услышать разъяснения
телеканала."Позиция: раз это не так – опровергните, на мой
взгляд, здесь не очень уместна. Потому что крайне провокативна, как
и сама статья", – заявила спикер МИД РФ.
https://www.facebook.com/maria.zakharova.167/posts/10216224722840445
Сегодня RTVI со ссылкой на источники в министерстве
иностранных дел РФ сообщило, что Лавров не войдет в состав
нового правительства, которое сформирует после выборов президент РФ
Владимир Путин. Лавров, согласно полученной информации, может
занять одну из почетных должностей, например, в Совете безопасности
России.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков
считает эту информацию спекуляцией.Лавров возглавляет российский
МИД с 2004 года. До этого с 1994-го он был постоянным
представителем России в ООН.
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