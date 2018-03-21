Информация телеканала RTVI об уходе Сергея Лаврова с должности министра иностранных дел РФ – "что-то вроде фейка", отметила спикер министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Захарова: В МИД никто из RTVI не обращался Фото: ЕРА "При подготовке этой публикации в МИД никто из RTVI не обращался. ...Никаких источников, как я поняла, у канала нет, то есть это даже не сплетня. Честно говоря, похоже на какую-то подброшенную дезу. Думаю, эта публикация RTVI – что-то вроде фейка. Возможно, не намеренного, а по недосмотру. Хотя, кто знает", – написала она.Захарова отметила, что ей хотелось бы услышать разъяснения телеканала."Позиция: раз это не так – опровергните, на мой взгляд, здесь не очень уместна. Потому что крайне провокативна, как и сама статья", – заявила спикер МИД РФ. https://www.facebook.com/maria.zakharova.167/posts/10216224722840445 Сегодня RTVI со ссылкой на источники в министерстве иностранных дел РФ сообщило, что Лавров не войдет в состав нового правительства, которое сформирует после выборов президент РФ Владимир Путин. Лавров, согласно полученной информации, может занять одну из почетных должностей, например, в Совете безопасности России.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков считает эту информацию спекуляцией.Лавров возглавляет российский МИД с 2004 года. До этого с 1994-го он был постоянным представителем России в ООН. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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