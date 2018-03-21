В сети татуировка известного актера Бена Аффлека стала причиной споров между пользователей. Отдельные юзеры высмеяли внешний вид артиста и назвали рисунок "уродливым".

"В следующий раз, когда вы загрустите, просто вспомните, что вы не Бен Аффлек, и у вас, скорее только, нет огромной и уродливой татуировки, над которой все смеются", - написал пользователь RafiDAngelo.

Еще один юзер с ником TaraAriano сравнил тату с изображением, которое раскрасили случайно подобранными мелками.

"Татуировка Бена Аффлека выглядит так, будто ее раскрасили обломками случайно подобранных мелков", - говорится в сообщении.

Кроме того, люди сравнивали татуировку с бутылкой пряного рома с ужасной этикеткой, а также фильмами Зака Снайдера.

Как сообщал svodka.net ранее, британская киноактриса Эмма Уотсон ответила шуткой на то, что ее фанаты нашли грамматическую ошибку во временном тату, нанесенном умышленно для церемонии вручения премии "Оскар" 2018 года.

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