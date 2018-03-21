Ранее Марсио Мизель Матолиас слонялся из угла в угол в поисках ночлега. Пока не увлекся строительством песчаных скульптур. Одна из них постепенно превратилась в настоящий мини дворец.

Невероятный закат, шум океана, чистое побережье — идеальная картина пятизвездочного отеля, за который придется выложить бешеные деньги. Впрочем, всей этой красотой с окна своего дома ежедневно бесплатно любуется прежний бездомный из Рио-де-Жанейро.

В замке из песка 44-летний мужчина живет половину своей жизни, а местные давно зовут его «Песчаным королем». Несмотря на скромную площадь помещения — только три квадратных метра — его высочество чувствует себя здесь довольно комфортно и даже нашел место для довольно библиотеки, информирует svodka.net.

Живет Марсио на деньги туристов. С короной на голове и скипетром в руке он охотно фотографируется со всеми желающими. А еще водит экскурсии в свой дворец, который постоянно приходится реконструировать.

Администрация города против замка на пляже ничего не имеет. Говорят, вместе с королем — это неплохая аттракция. Более того, чиновники сами частенько подбрасывают королю дополнительную работу: на праздники просят слепить на пляже что-то интересное.

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