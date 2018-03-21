После операции на ноге пенсионера Василия Мысника, которого сбила полицейская машина из президентского кортежа, ожидает еще одно хирургическое вмешательство. Этот материал можно прочитать и на украинском языке ДТП случилось 6 марта Фото: Сергей Орлов / Facebook Хирургическое вмешательство было на ноге.Пострадавшего ожидает еще одна операция.Мысник по-прежнему находится в реанимации, его состояние оценивают как стабильное.6 марта на пересечении улиц Шелковичная и Институтская в Киеве произошло ДТП – полицейская машина из сопровождения кортежа президента Петра Порошенко сбила пенсионера. Автомобиль – участник ДТП остался на месте происшествия, а кортеж президента продолжил движение. Пожилой мужчина шел на запрещающий сигнал.Пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко заявил, что Порошенко поручил оказать необходимую помощь пенсионеру.Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков утверждал, что пострадавший, придя в себя, признал, что нарушал правила дорожного движения. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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