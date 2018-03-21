|"Свободовцы" ворвались в одесский отель, чтобы "вернуть его горожанам"
|21.03.2018 20:40
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Присутствующие полицейские сопротивления не оказывалиЧлены партии "Свобода" и организации "Сокол" ворвались в пустую после реконструкции гостиницу "Большая Московская" на Дерибасовской улице в Одессе.
Фото: dumskaya.net
Националисты ворвались внутрь отеля, помахали флагом с балкона третьего этажа и вывесили транспарант "Открыто для людей", передает "Думская".
По словам заместителя председателя областной организации "Свободы" Константина Васильца, он и его соратники хотят вернуть "Большую Московскую" одесситам, сделав ее доступной для всех желающих.
На месте событий присутствуют полицейские, однако они ничего не делают.
Напомним, что в Одессе около 70 человек, вооруженные арматурой, захватили территорию и административный корпус санатория Лермонтовский и не пускали на работу сотрудников.
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