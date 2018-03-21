Погода, Новости, загрузка...
"Свободовцы" ворвались в одесский отель, чтобы "вернуть его горожанам"
21.03.2018 20:40
"Свободовцы" ворвались в одесский отель, чтобы "вернуть его горожанам"
Присутствующие полицейские сопротивления не оказывали
Члены партии "Свобода" и организации "Сокол" ворвались в пустую после реконструкции гостиницу "Большая Московская" на Дерибасовской улице в Одессе.
"Свободовцы" ворвались в одесский отель, чтобы "вернуть его горожанам" Фото: dumskaya.net

Националисты ворвались внутрь отеля, помахали флагом с балкона третьего этажа и вывесили транспарант "Открыто для людей", передает "Думская".

По словам заместителя председателя областной организации "Свободы" Константина Васильца, он и его соратники хотят вернуть "Большую Московскую" одесситам, сделав ее доступной для всех желающих.

На месте событий присутствуют полицейские, однако они ничего не делают.

Напомним, что в Одессе около 70 человек, вооруженные арматурой, захватили территорию и административный корпус санатория Лермонтовский и не пускали на работу сотрудников.

  • В Одессе неизвестные захватили здание санатория

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить