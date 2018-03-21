Присутствующие полицейские сопротивления не оказывали

Националисты ворвались внутрь отеля, помахали флагом с балкона третьего этажа и вывесили транспарант "Открыто для людей", передает "Думская" .

По словам заместителя председателя областной организации "Свободы" Константина Васильца, он и его соратники хотят вернуть "Большую Московскую" одесситам, сделав ее доступной для всех желающих.

На месте событий присутствуют полицейские, однако они ничего не делают.