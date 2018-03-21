Слуцкий отвергал все обвинения, называя их заказной акцией Фото: ldpr61.ru "Это решение принято руководством медиахолдинга в знак несогласия с заключением комиссии Госдумы по этике, которая не нашла доказательств сексуальных домогательств со стороны Леонида Слуцкого. Это история шире, чем харассмент-гейт. Это история шире, чем отношения журналистов и ньюсмейкеров, слабых и сильных. Это история про отношения власти и общества в целом", – написала она. https://www.facebook.com/liza.golikova/posts/1640629609348474 О домогательствах со стороны Слуцкого сообщали корреспондент "Русской службы BBC" Фарида Рустамова, заместитель главреда RTVI Екатерина Котрикадзе и продюсер телеканала "Дождь" Дарья Жук. Рустамова рассказала о записанном на диктофон разговоре с депутатом. Позже журналистка заявила, что переживает за свою безопасность.Слуцкий все обвинения отвергал, называя их заказной акцией. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил журналисткам, пожаловавшимся на депутата, сменить работу.8 марта у здания Госдумы РФ прошел митинг с требованием расследовать обвинения в сексуальных домогательствах, выдвинутых против Слуцкого.10 марта инициативная группа студентов МГУ потребовала отставки Слуцкого с поста заведующего кафедрой на факультете политологии.12 марта у здания Госдумы РФ прошла акция в поддержку Слуцкого. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что у Слуцкого "действительно своеобразная манера общения". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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