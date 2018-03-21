Глава Министерства иностранных дел Британии Борис Джонсон заявил, что, скорее только, покушение на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля было приурочено к выборам президента в Российской Федерации. Об этом сообщает Голос Америки .

"Время (покушения), вероятно, более тесно связано с недавними выборами в России", - сказал он.

Также министр иностранных дел Британии пояснил причину такого предположения.

"Как поступают многие недемократические фигуры - накануне выборов или некоего критического политического момента часто очень привлекательна бывает мысль о внедрении в общественное сознание образа врага", - указал он.

Кроме того, Джонсон сравнил действия Путина с действиями Адольфа Гитлера. Об этом сообщает The Guardian .

Он отметил, что российский президент использует Чемпионат мира по футболу точно так же, как Гитлер использовал Олимпийские игры 1936 года, чтобы усилить имидж страны. Глава британского МИД считает, что наказывать за это болельщиков или команду Британии было бы неправильно. Вместо этого следует обсудить вопрос безопасности британских граждан с Москвой.

"Путин ведет себя агрессивно и не учитывает мнение международных партнеров. Путин стремится создавать проблемы, где вероятно, потому что желает показать гражданам своей страны, после распада Советского Союза Россия снова сильна", - объяснил он.

Также Джонсон добавил, что Путин не является демократически избранным президентом.

Как сообщал svodka.net ранее, в среду, 21 марта, президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что отказался поздравлять президента Российской Федерации Владимира Путина с тем, что его переизбрали на выборах, в связи с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери.

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