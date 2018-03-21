Сегодня, 21 марта, свидетель Роман Метелин дает показания в Киевском райсуде Харькова по делу о смертельном харьковском .

В вечер масштабного он ехал за автомобилем , которым управлял Геннадий Дронов, передает со ссылкой на .

"Я стоял за на перекрестке. Справа увидел, как едет машина, со стороны "Детского мира" на Сумской. Это был Lexus. Перед перекрестком я увидел, как и Lexus, и ускорились. Произошло столкновение. Я проехал перекресток, припарковал машину и бросился на помощь людям. На обочине лежало много людей. Женщина вся в крови пыталась встать, но я ей не дал. Потом приехали "скорые". Стоп-линии не было - она ​​была стертой. Конкретно, когда поехал Touareg (на какой сигнал светофора, - ред.) - я не помню, я не увидел этого. Lexus несся очень быстро. Когда несся Lexus - горел нам зеленый уже. Когда Lexus выехал на перекресток, он начал уходить вправо, ближе к обочине и ускоряться", - рассказал свидетель.

Метелин - первый из 15 свидетелей от стороны обвинения, кого допросит суд. На допрос будут вызваны еще 14 свидетелей.

7 марта Киевский районный суд Харькова закончил допрашивать потерпевших по делу о резонансном на ул. Сумской. В зале суда высказались Оксана Евтеева - в аварии она потеряла мужа и сестру, Игорь Берченко - отец Оксаны и погибшей Дианы, отец погибшей Натальи Умаев, Юрий Фабрис - брат и дядя погибших Аллы и Анастасии . Также была допрошена пассажирка Lexus - подруга Елены Зайцевой.

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