Основателя Facebook Марка Цукерберга вызвали в британский парламентский комитет по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту. Он должен ответить на письмо главы комитета Дамиана Коллинза до 26 марта. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Британские парламентарии хотят выслушать Цукерберга после публикаций в СМИ информации об утечке данных пользователей соцсети Фото: EPA "Я сегодня написал генеральному директору Facebook Марку Цукербергу, призвав его дать устные показания комитету после недавних сообщений в The Guardian и The New York Times", – сообщил парламентарий.Для ответа у основателя Facebook есть срок до 26 марта. Кроме того, в письме утверждается, что сотрудники копании вводили в заблуждение членов парламентского комитета. "Комитет часто спрашивал Facebook, каким образом компании получают и хранят данные пользователей ее сайта, и о том, не собиралась ли эта информация без их разрешения. Ваши официальные лица постоянно преуменьшали этот риск и вводили в заблуждение комитет", – сказано в документе. I have today written to @facebook CEO Mark Zuckerberg calling on him to give oral evidence to @CommonsCMS following recent reports in @guardian and @nytimes pic.twitter.com/y5xnGHzaNI — Damian Collins (@DamianCollins) 20 березня 2018 р. 19 марта газета The New York Times сообщила, что Cambridge Analytica в 2016 году собрала личные данные 50 миллионов пользователей Facebook и могла помочь Дональду Трампу одержать победу на выборах президента США. Компания якобы моделировала поведение пользователей соцсети и показывала им релевантную политическую рекламу.Телеканал Channel 4 News заснял на скрытую камеру разговор с главой Cambridge Analytica Александром Никсом, который признался, что более 200 раз влиял на избирательные кампании по всему миру, в том числе в Нигерии, Кении, Чехии, Индии и Аргентине. "Медуза" писала, что Cambridge Analytica была создана в 2013 году при участии американского миллиардера Роберта Мерсера, одного из главных доноров предвыборного штаба Трампа. Вице-президент компании – Стив Бэннон, прежний руководитель популярного между ультраправых консервативного сайта Breitbart и экс-советник Трампа. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



