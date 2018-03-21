|Цукерберга вызвали в парламент Великобритании для дачи показаний по утечке данных пользователей Facebook
|21.03.2018 21:12
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I have today written to @facebook CEO Mark Zuckerberg calling on him to give oral evidence to @CommonsCMS following recent reports in @guardian and @nytimes pic.twitter.com/y5xnGHzaNI— Damian Collins (@DamianCollins) 20 березня 2018 р.
19 марта газета The New York Times сообщила, что Cambridge Analytica в 2016 году собрала личные данные 50 миллионов пользователей Facebook и могла помочь Дональду Трампу одержать победу на выборах президента США. Компания якобы моделировала поведение пользователей соцсети и показывала им релевантную политическую рекламу.Телеканал Channel 4 News заснял на скрытую камеру разговор с главой Cambridge Analytica Александром Никсом, который признался, что более 200 раз влиял на избирательные кампании по всему миру, в том числе в Нигерии, Кении, Чехии, Индии и Аргентине. "Медуза" писала, что Cambridge Analytica была создана в 2013 году при участии американского миллиардера Роберта Мерсера, одного из главных доноров предвыборного штаба Трампа. Вице-президент компании – Стив Бэннон, прежний руководитель популярного между ультраправых консервативного сайта Breitbart и экс-советник Трампа.
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