По его словам, эта информация является искаженной

Об этом он сказал во время круглого стола в среду в Брюсселе, сообщает " Укринформ ".

"К сожалению, специфика медийного пространства в Украине такова, что, не имея никакого комментария от уполномоченных органов, журналисты пишут такое, что, честно говоря, вымышленный роман просто отдыхает", - заявил Сытник, подчеркнув, что здесь "нечего комментировать".

Как удалось выяснить "Украинской правде", более месяца назад детективы НАБУ обратились в ГПУ с просьбой открыть производство на антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого, а генпрокурор дал на это согласие.

По какой именно статье было открыто производство и взято санкцию суда на прослушивание, пока выяснить не удалось.

Однако от собеседников в ГПУ изданию стало известно, что процессуальное руководство в нем осуществляет Владимир Гуцуляк.

Гуцуляка называют руководителем так называемого "департамента Кононенко-Грановского", который в ГПУ якобы занимается всеми чувствительными для власти вопросами.

Именно в этом департаменте под руководством Гуцуляка работал одиозный экс-прокурор Дмитрий Сус, который летом 2016-го засветился в громком скандале между ГПУ и НАБУ.

В разгар конфликта следственно-оперативная группа во главе с ним приходила с обысками в НАБУ, а наблюдение за самим следователем привело к физическому столкновению между работниками двух силовых структур.