Совладелец телеканала ZIK Петр Дыминский "нелепо лепит из себя псевдополитического беглеца" и "грезит захватами своего СМИ", отметил спикер Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко. Телеканал заявил о возможном силовом захвате Фото: Телеканал ZIK / Facebook "Национальная гвардия Украины не обязана и не будет охранять медиа Петра Дыминского, который избегает правосудия по подозрению в совершении смертельного ДТП. Вместо того, чтобы отвечать перед законом, совладелец телеканала нелепо лепит из себя псевдополитического беглеца, грезит захватами, атаками, притеснениями и преследованиями своего СМИ, превратив его в телевизионный рупор зрадофилии портновско-саакашвиливского толка", – написал он.Шевченко выразил сожаление, что "журналисты вынуждены играть в эту позорную игру, действительно помогая циничному барыге-бизнесмену избегать ответственности за общеуголовные преступления". https://www.facebook.com/artem.shevchenko.9/posts/10216228365084270 ZIK сегодня сделал заявление, что на телеканал готовится силовая нападение, подготовленная Администрацией Президента Украины.В декабре 2017 года на телеканале заявили, что к владельцу ZIK Петру Дыминскому, который является фигурантом смертельного ДТП во Львовской области, обращались от имени Администрации Президента, чтобы тот передал канал "в управление на три года".Нардеп от БПП Иван Винник 22 января 2018 года покинул прямой эфир телеканала ZIK, обвинив его руководство в антиукраинской редакционной политике. Парламентарий возмутился, что в годовщину первых убийств на Майдане в программе "HARD з Влащенко" выступал "один из архитекторов коррупционных схем" бывшего главы Украины Виктора Януковича Андрей Портнов.24 января ведущая телеканала ZIK Наташа Влащенко заявила, что народный депутат от "Народного фронта" угрожал ей и требовал не брать интервью у бывшего заместителя главы Администрации Президента Портнова.По делу о ДТП Дыминский арестован заочно. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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