|В Кении умер последний самец северного белого носорога (ВИДЕО)
|21.03.2018 21:27
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В Кении умер последний мужчина северного белого носорога. Сотрудники заповедника Ол-Педжета решили усыпить 45-летнего носорога по кличке Судан, который две недели не оставлял свой отряд из-за осложнений.
Теперь в мире остались только две самки белого носорога — Наджин и Фату. Они также находятся в кенийском заповеднике под охраной, информирует svodka.net.
В 2015 году после серии попыток стало бесспорно, что они не смогут забеременеть естественным путем. Для возможного искусственного оплодотворения были сохранены и замороженные образцы ДНК умерших самцов.
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