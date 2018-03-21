Российский поэт, сценарист и комедийный актер Семен Слепаков попал
в базу "Миротворца" после выступления в ресторане Simfero в
крымском Симферополе. 17 марта Слепаков выступил в аннексированном
Крыму Скриншот: Семен Слепаков / YouTube "Сознательное нарушение
государственной границы Украины с целью проникновения в
оккупированный Россией Крым. Незаконная концертная деятельность на
территории оккупированного Крыма", – говорится в сообщении.17
марта 2018 года Слепаков выступил на открытии ресторана Simfero в
городе Симферополе.По данным Госпогранслужбы Украины, в 2017 году
104 деятелям культуры был запрещен въезд в Украину за
незаконное посещение аннексированного Крыма.Сайт волонтерского
центра "Миротворец" действует с весны 2014 года. Активисты
заявляют, что вносят в базу проекта пособников террористов
Донбасса и тех, кто попадал в оккупированный Крым вопреки
украинским законам.
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