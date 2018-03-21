только в течение одиннадцати недель 2018 года корью заболели 7752 человека

"С середины февраля наблюдалось постепенное уменьшение количества новых случаев болезни. В то же время, вспышка кори продолжается. По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, за 11-ю неделю 2018 года корью заболел 701 человек (260 взрослых и 441 ребенок)" , - информирует МОЗ.

Всего в течение одиннадцати недель 2018 года корью заболели 7752 человека - 2687 взрослых и 5065 детей. Госпитализированы 5352 человека. С начала года от осложнений кори умерло семь человек: пятеро детей и двое взрослых.

"Больше только людей заболели корью в Ивано-Франковской (1662), Закарпатской (1396), Одесской (1110), Черновицкой (740), Львовской (656) областях. Наименьшее количество случаев заболевания наблюдается в Луганской (4), Сумской (5), Харьковской (9), Херсонской (13) областях" , - говорится в сообщении.