Народный депутат Украины Надежда Савченко сообщила, что готова дать показания на детекторе лжи. Соответствующее заявление она сделала в эфире телеканала NEWSONE .

Савченко указала, что эксперты отказались проводить допрос с помощью детектора лжи, так как не хотели принимать участие в шоу.

"Все полиграфологи отказались брать участие в шоу, потому что они профессионалы, они ценят свою профессию и понимают, что шоу из этого не делается. Это эффектно, но не эффективно. Когда я общалась со следователем, который вызывал меня на допрос в СБУ, также заявила о готовности пройти полиграф. Он записал это пожелание и при необходимости они могут провести это следственное действие", - сказала она.

Помимо этого, народный депутат добавила, что готова ответить на все вопросы.

"Для меня было очень важно, чтобы Украина увидела, говорю я правду или нет. Я готова ответить на все вопросы и рассказать как проходили съемки, где и когда, до того, как они (прокуратура - ред.) покажут", - подчеркнула Савченко.

Как сообщал svodka.net, народный депутат Украины Надежда Савченко призналась , что действительно вела разговоры об организации терактов, но это была спецоперация.

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