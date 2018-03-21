Посол США в России Джон Хантсман не будет участвовать во встрече в российском Министерстве иностранных дел, посвященной делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря американского посольства Марию Олсон. Она отметила, что диппредставительство США рассматривает возможность участия в этой встрече на рабочем уровне. Об этом сообщает "Патриоты Украины", информирует svodka.net.

Как сообщает ТАСС, на встречу также не придут посол Китая Ли Хуэй, посол Франции Сильви Берману, посол Германии Рюдигер фон Фрич. В дипведомствах этих стран в Москве заявили, что страны будут представлены кем-то из посольств. От Евросоюза во встрече примет участие заместитель главы представительства ЕС в России Свен-олова Карлссон. «Будет присутствовать заместитель главы представительства», — сообщили ТАСС в дипмиссии ЕС.

Ранее от участия во встрече отказался посол Великобритании в России Лори Бристоу.

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