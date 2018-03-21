Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявил, что не допустит вмешательства "кого-то из власти" в работу НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. О прослушивании кабинета главы САП Назара Холодницкого сообщали СМИ. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Холодницкого якобы прослушивали через "жучок" на аквариуме Фото: Назар Холодницький / Facebook "К сожалению, специфика медийного пространства в Украине такова, что не имея никакого комментария от уполномоченных органов, журналисты пишут такое, что, честно говоря, вымышленный роман просто отдыхает", – сказал он.По словам Сытника, журналисты могут спросить у самого Холодницкого, что "он там нашел, в своем кабинете".Глава НАБУ заявил, что не допустит влияния "кого-то из власти" на происходящее в НАБУ и САП.Сегодня "Украинская правда" со ссылкой на источники в силовых органах сообщила, что правоохранители несколько недель прослушивали кабинет Холодницкого. "Жучки" якобы прикрепили к большому аквариуму у стола прокурора.О прослушке в кабинете главы САП до этого сообщали "Українські новини". По данным агентства, Холодницкого принуждают подать в отставку. До 23 марта прокурор будет находиться в командировке в Брюсселе.Холодницкий возглавил новое подразделение ГПУ – Специализированную антикоррупционную прокуратуру – 1 декабря 2015 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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