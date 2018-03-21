"Отвратительная перспектива, думать о том, как Путин прославляется с помощью этого спортивного события"

Об этом сообщает The Guardian .

Джонсон, выступая на заседании специального комитета по иностранным делам, отреагировал на замечание депутата-лейбориста Иена Остина, который призывал к тому, чтобы Британия вообще вышла из ЧМ-2018.

"Путин собирается использовать его так же, как Гитлер использовал Олимпиаду 1936 года", - сказал Остин. "Я думаю, что ваша характеристика того, что произойдет в Москве, Чемпионат мира .... да, я думаю, что сравнение с 1936 годом непременно правильное", - сказал Джонсон.

"Если честно, то это отвратительная перспектива, думать о том, как Путин прославляется с помощью этого спортивного события", - добавил он.

Однако, глава МИД Великобритании заявил, что по его мнению, это будет несправедливо запрещать английской команде участвовать в ЧМ-2018.

Отметим, что в МИД РФ заявили, что глава британского МИД Борис Джонсон, который сравнил ЧМ-2018 в России с Олимпиадой в нацистской Германии, "отравлен ядом ненависти и злобы, непрофессионализма и следовательно хамства".

"Теперь нет ни малейших сомнений, что все действия Лондона в российском направлении связаны с одним - создать образ врага, придумав для этого любые, даже самые абсурдные основания. Очевидный курс британских политиков на полноформатный бойкот ЧМ по футболу в России. Но какой ценой? Ценой провокаций и оскорблений, сталкивания стран и народов, подрыва международного мира и стабильности?" - на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова .

"Очевидно, что он (Джонсосн) отравлен ядом ненависти и злобы, непрофессионализма и следовательно хамства. Страшно об этом вспоминать, но этот человек является представителем политического руководства ядерной державы, которая несет особую ответственность за действия на международной арене и сохранение мира", - добавила Захарова.