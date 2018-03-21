|Джонсон сравнил ЧМ-2018 в России с Олимпиадой в нацистской Германии
|21.03.2018 21:44
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"Отвратительная перспектива, думать о том, как Путин прославляется с помощью этого спортивного события"Глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что президент России Владимир Путин будет прославлять себя на Чемпионате Мира по футболу этим летом таким же образом, как и Адольф Гитлер на Олимпийских Играх в Берлине в 1936 году.
Фото: REUTERS
Об этом сообщает The Guardian.
Джонсон, выступая на заседании специального комитета по иностранным делам, отреагировал на замечание депутата-лейбориста Иена Остина, который призывал к тому, чтобы Британия вообще вышла из ЧМ-2018.
"Путин собирается использовать его так же, как Гитлер использовал Олимпиаду 1936 года", - сказал Остин. "Я думаю, что ваша характеристика того, что произойдет в Москве, Чемпионат мира .... да, я думаю, что сравнение с 1936 годом непременно правильное", - сказал Джонсон.
"Если честно, то это отвратительная перспектива, думать о том, как Путин прославляется с помощью этого спортивного события", - добавил он.
Однако, глава МИД Великобритании заявил, что по его мнению, это будет несправедливо запрещать английской команде участвовать в ЧМ-2018.
Отметим, что в МИД РФ заявили, что глава британского МИД Борис Джонсон, который сравнил ЧМ-2018 в России с Олимпиадой в нацистской Германии, "отравлен ядом ненависти и злобы, непрофессионализма и следовательно хамства".
"Теперь нет ни малейших сомнений, что все действия Лондона в российском направлении связаны с одним - создать образ врага, придумав для этого любые, даже самые абсурдные основания. Очевидный курс британских политиков на полноформатный бойкот ЧМ по футболу в России. Но какой ценой? Ценой провокаций и оскорблений, сталкивания стран и народов, подрыва международного мира и стабильности?" - на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова.
"Очевидно, что он (Джонсосн) отравлен ядом ненависти и злобы, непрофессионализма и следовательно хамства. Страшно об этом вспоминать, но этот человек является представителем политического руководства ядерной державы, которая несет особую ответственность за действия на международной арене и сохранение мира", - добавила Захарова.
Ранее британские СМИ сообщали, что Лондон рассматривает возможность коллективного бойкота чемпионата мира по футболу, который состоится в этом году в России, из-за отравления бывшего российского агента Сергея Скрипаля.