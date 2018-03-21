Американский президент Дональд Трамп прокомментировал свой звонок российскому лидеру Владимиру Путину и поздравление с победой на выборах президента России.

«Я позвонил президенту России Путину, чтобы поздравить его с победой на выборах (в прошлом Обама тоже звонил ему). Фейковые СМИ сошли с ума, потому что хотели, чтобы я критиковал его. Они ошибаются! Налаживание отношений с Россией (и другими) — это хорошо, а не плохо», — написал Трамп в Twitter.

Он добавил, что в том числе и с Россией можно решить проблемы вокруг Северной Кореи, Сирии, Украины, ИГ, Ирана и «даже с предстоящей гонкой вооружений».

«Буш пытался наладить отношения, но ему не хватило сообразительности. Обама и Клинтон пытались, но у них не было энергии или химии (вспомните перезагрузку)», — заявил американский президент.

Ранее Трамп в ходе телефонного разговора поздравил Путина с переизбранием на пост главы государства.





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