С начала года Украина живет без стандарта Евро 4 – соответствующее решение записано в Техническом регламенте к автомобильным бензинам и дизельному топливу, который Кабмин утвердил еще 1 августа 2013.

Теперь все топливо должно соответствовать только Евро5, что должно положительно сказываться и на ресурсе автомобилей, и на экологии. Безусловно, по-прежнему много сетевых АЗС и так продавали Евро 5, но теперь требования Евро 4 – вне закона. В Институте потребительских экспертиз, которая постоянно мониторит качество топлива в Украине, решили проверить, не нарушают закон на АЗС, ведь топлива Евро 4 на заправках было очень много, информирует svodka.net.

Как оказалось, многие продавцы топлива просто игнорируют новые требования, и продолжают торговать бензином, не соответствующим регламенту. Испытанию подвергли наиболее известный 95-й бензин как крупных сетей, так и сравнительно невеликих.Пробы были отправлены в сертифицированную лабораторию, где их исследовали на соответствие нормативам профильного ДСТУ 7687: 2015 (бензин А-95-Евро5).

Образцы были проверены по “европейским” параметрами – октановое число, содержание серы и объемная доля бензола. Результаты, мягко говоря, не порадовали – три образца оказались совсем не кондиционным, и еще три на грани вылета из нормативов. Прежде только был проверен самый главный для работы двигателя параметр – октановое число, которое характеризует стойкость топлива к детонации – преждевременному сгоранию бензина в камере сгорания. Детонация вредна для мотора не только повышенным расходом топлива и снижением мощности, но и преждевременным износом двигателя из-за лишних нагрузки. Октановое число измеряли по моторному методу. Согласно ему, норматив установлен на уровне не ниже 85,0 единиц. Все образцы уложились в норматив, а некоторые и продемонстрировали “запас прочности”.

Наибольшим он оказался в сети БРСМ-Нафта и ВОГ (86,4 единицы). Практически не отстали и коллеги из ОККО, КЛО и GLUSCO – 86 единиц. Далее эксперты проверили еще один главный показатель – содержание серы. Если этого вредного вещества в топливе слишком много, это приводит к образованию нагара, загрязнению топливных форсунок и «смерти» катализатора. К тому же становится “грязным” выхлоп и в воздух попадают очень опасные окислы. ДСТУ для А-95-Евро5 требует не более 10 мг кг.

И вот тут и начались “сюрпризы”. В трех участников оказались нарушения – харьковские сети НПЗ и Бренд Ойл продают бензин Евро 4 (16 и 22 мг/кг соответственно). Это не смертельно, но тем не менее. А “девяносто пятого” в киевской сети Импульс ЛТД и вовсе оказался Евро 3 (60 мг/кг) .Для сравнения, в крупных “брендовых” сетей серы практически не было – БРСМ-Нафта (4 мг/кг), КЛО и GLUSCO (по 5 и 6 мг/кг соответственно). Впрочем, есть неплохие результаты и в локальных сетей LUXWEN, SunOil, Marhall, ZOG (7,8,5,6).

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