Семен Слепаков попал в базу "Миротворца" Его обвиняют в нарушении государственной границы Украины Известный российский шут, продюсер, сценарист и поэт Семен Слепаков попал в базу сайта "Миротворец" из-за концерта в аннексированном Крыму. Фото: Publicitātes foto Соответствующая информация размещена на ресурсе. "Сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный Россией Крым. Незаконная концертная деятельность на территории оккупированного Крыма" , - говорится в сообщении. Напомним, что рос сийская телеведущая Тина Канделаки попала в список "Миротворец" , который собирает данные о людях, поддерживающих оккупацию Крыма и войну на Донбассе. В ООН зафиксировали 18 случаев посягательств на свободу мнений и свободу СМИ в Украине

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