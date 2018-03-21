Народный депутат Украины Надежда Савченко сообщила, что была готова полететь защищать Крым, но соответствующий приказ не поступил. Такое заявление она сделала в эфире телеканала NEWSONE .

"Людям на Донбассе не страшно? Все то, что вы переживали в Афгане когда-то, люди переживают сейчас в Украине. Так что, просто так плохо правим, нельзя было за четыре года этого изменить, не сдав Крым? Нельзя было прекратить войну на Донбассе?", - сказала Савченко, обратившись к народному депутату Сергею Куницыну.

В свою очередь, Куницын спросил, была ли Савченко в Крыму, когда его захватывали.

"Когда Крым захватывали - я стояла и ждала приказ, когда мне дадут поднять вертолет и полететь защищать Крым, я ждала этого приказа, у нас весь полк ждал", - ответила народный депутат.

Кроме того, она рассказала о спецоперациях, которые проводят украинские спецслужбы.

"Касательно террористического акта были заданы очень конкретные вопросы. Страшно, когда разрываются мины? Так вот, каждая ввезенная сюда мина не разорвалась по нашим, разве это не понятно? Такие спецоперации тоже проводятся, они нужны. Сейчас не хотят говорить о тех спецоперациях, которые были проведены не спецслужбами СБУ, а другими спецслужбами, не будут раскрывать всех понятий, как работают военные", - подчеркнула Савченко.

Как сообщал svodka.net ранее, народный депутат Украины Надежда Савченко сообщила, что готова дать показания на детекторе лжи.

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