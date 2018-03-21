|ТОП-6 советов, как защититься от излучения Wi-Fi
|21.03.2018 21:59
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Негативное влияние Wi-Fi—излучения на здоровье доказано исследованиями. Медики дали несколько советов тем, кто хочет защитить себя от вредного излучения беспроводной сети.
Совет №1, информирует svodka.net.
Не ставьте Wi-Fi-роутер на кухне или в спальне.
Совет №2
Не держите телефон в карманах.
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Совет №3
Если вы беременны, не держите телефон рядом с животом.
Совет №4
Если это вероятно, вместо разговоров по телефону пишите сообщения.
Совет №5
Не используйте беспроводные мониторы в комнате, где есть младенцы, потому что такая аппаратура работает на частоте микроволн.
Совет №6
Перед сном выключите Wi-Fi.
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