Участники акции перекрыли движение по улице Грушевского

"Сегодня, 21 марта, возле Кабинета министров Украины проходили мероприятия, в соответствии с ранее поданной в КГГА заявке. Несмотря на предупреждение правоохранителей, участники акции перекрыли движение по улице Грушевского" , - сообщает пресс-служба полиции.

"Переговоры с активистами не дали результата, следовательно при попытке освободить проезжую часть возникла драка. После этого семь активных участников доставили в территориальное управление полиции" , - говорится в сообщении.

На шесть человек составили административные материалы по ч. 1 ст. 173 (мелкое хулиганство), а на организатора акции - по ч. 1 ст. 185 (Нарушение порядка организации и проведения собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций) Кодекса Украины об административных правонарушениях.