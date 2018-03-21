"Астарта" в 2017 году сократила чистую прибыль на 25,2%

Агропромхолдинг "Астарта", один из крупнейших в Украине, по итогам 2017 года получил EUR61,84 млн чистой прибыли, что на 25,2% меньше, чем за 2016 год.

Согласно годовому отчету, обнародованному на Варшавской фондовой бирже в среду вечером, EBITDA компании сократилась в минувшем году на 21% – до EUR120,24 млн, тогда как консолидированная выручка возросла на 24,3% – до EUR458,6 млн.

"Основными причинами были ухудшение рыночной конъюнктуры в сахаре и увеличение издержек из-за инфляции цен на сырье", – пояснила "Астарта" ухудшение рентабельности.

В то же время компания подчеркнула, что ее основные финансовые показатели находятся на высоком уровне, а операционный бизнес генерирует довольно денежных средств, обеспечивая гибкость для поддержки устойчивого роста.

Помимо того "Астарта" указала, что ее бизнес хорошо захеджирован от волатильности гривни, поскольку экспорт обеспечил 59% доходов.

Согласно отчету, в гривне чистая прибыль также сократилась на 25,2% – до 1 млрд 758,6 млн грн при росте выручки на 31,8% – до 13,717 млрд грн.

Чистый долг компании в 2017 году сократился на 10,7% – до EUR130,3 млн.

Как сообщалось, "Астарта" по итогам января-сентября 2017 года получила EUR74,11 млн чистой прибыли, что на 6% меньше, чем за подобный период 2016 года, а ее выручка возросла в 1,6 раза - до EUR348,74 млн.

"Астарта" - вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, осуществляющий деятельность в восьми областях Украины. В состав холдинга входят восемь сахарных заводов, агрохозяйства с земельным банком около 250 тыс. га и молочные фермы. В 2014 году холдинг ввел в эксплуатацию завод по переработке сои в Полтавской области (ООО "Глобинский перерабатывающий завод").

Чистая прибыль компании в 2016 году выросла в 5,2 раза по сравнению с 2015 годом - до EUR82,64 млн, консолидированная выручка – на 17%, до EUR360 млн.