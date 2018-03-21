|Трамп в ярости из-за утечки информации о поздравлении Путина
|21.03.2018 22:07
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Президент США Дональд Трамп разозлился из-за того, что в СМИ быстро просочилась информация о том, что советники по национальной безопасности рекомендовали ему не поздравлять Владимира Путина с переизбранием на посту президента РФ.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник, близкий к президенту, информирует svodka.net.
Источник рассказал, что сердитый Трамп во вторник вечером спрашивал своих помощников и внешних консультантов о том, кто, по их мнению, причастен к утечке информации.
Отмечается, что лишь небольшая группа сотрудников имеет доступ к этим материалам и могла знать, что было написано в информационных инструкциях по поводу звонка Путину.
В Белом доме сообщили, что глава аппарата Джон Келли также возмущен тем, что конфиденциальный брифинг президента стал достоянием общественности.
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Напомним, американские СМИ утверждают, что советники президента США рекомендовали Дональду Трампу не поздравлять Владимира Путина с победой на президентских выборах в России.
По данным источников, Трампу перед звонком передали информационные материалы, где большими буквами было написано: «Не поздравлять».