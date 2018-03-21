Резонансные решения Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, пройдут дополнительный анализ и оценку со стороны Европейского энергосообщества, сказано в официальном отчете организации. Украина является членом Европейского энергосообщества с февраля 2011 года Фото: Udo29 / pixabay.com "Признаны и достижения (прозрачность, примеры инструментов для потребителей и примеры детальных обоснованных решений), и зоны для усовершенствования (диалог и недопущение политического вмешательства, как это было по мощности и присоединениям) и проблемы (финансирование, публикация решений и т.д.). Отдельно будут тематические отчеты по сути решений, чтобы снять все политические и медийные инсинуации. Для меня приятно признание прогресса как личного, так и возглавляемой комиссии!" – написал Вовк. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1651230448290756&id=100002114496889 В отчете секрератриат энергосообщества признал работу регулятора прозрачной, но сообщил, что ряд решений НКРЭКУ нуждаются в дополнительном изучении."По мнению секретариата, НКРЭКУ обычно придерживается высоких стандартов прозрачности, и практика публикации регулирующего органа даже опережает соответствующие юридические требования. Отрадно, что все опрошенные лица признали, что регулирующий орган стал намного более прозрачным после принятия закона о НКРЭКУ. Это усовершенствование началось еще до принятия закона о НКРЭКУ. Тем не менее, рекомендуется улучшение, связанное с проведением публичных слушаний и отслеживанием консультаций", – сказано в документе.Европейские эксперты подчеркивают, что есть ряд решений комиссии, которые вызывают дискуссию внутри страны: установление тарифов на услуги по транспортировке природного газа, RAB-тарифы, формула формирования цен на уголь и другие. "Анализ проводится в то время, когда регулирующий орган подвергается серии организационных потрясений и критике его решений. Вместе с этим он должен выполнять обширные новые обязанности по разработке вторичных актов для реформирования рынка электроэнергии и газа. Можно признать, что определенный уровень несогласия между регулирующим органом и регулируемой отраслью вполне типичен. Эта оценка направлена на определение того, насколько недавняя реакция НКРЭКУ на критику является результатом непопулярных, но оправданных рыночных реформ", – сказано в отчете.Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, обратилась в Энергетическое общество с предложением провести независимый аудит деятельности НКРЭКУ 11 июля прошлого года.Украина является членом европейского Энергосообщества с февраля 2011 года.НКРЭКУ была создана в 2014 году. Это независимый государственный коллегиальный орган, целью которого является государственное регулирование, мониторинг и контроль за деятельностью субъектов хозяйствования в сферах энергетики и коммунальных услуг. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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