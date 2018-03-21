Нардеп Лещенко предлагает до 2019 года отложить обязанность представления е-деклараций

Соответствующее решение члены комитета поддержали на заседании в среду в Киеве, информирует "Радио Свобода".

Народный депутат Сергей Лещенко 14 марта зарегистрировал законопроект (№8120), в котором предлагает до 2019 года отложить обязанность представления е-деклараций представителями общественных организаций, которые участвуют в оценке выполнения антикоррупционных программ, осуществляют мониторинг антикоррупционной политики в Украине.

Также председатель фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов 21 марта зарегистрировал альтернативный законопроект (№8120-1), которым предлагает до 1 июля 2018 года отложить представление первых е-деклараций для антикоррупционных активистов.

Напомним, 23 марта Верховная Рада Украины утвердила изменения к электронному декларированию, каких военнослужащих-контрактников и мобилизованных бойцов освобождают от обязанности заполнять электронные декларации.

Кроме того, Верховная Рада попыталась, но не смогла отменить результаты голосования за изменения в е-декларировании. В понедельник, 27 марта, спикер Андрей Парубий подписал закон №6170, что заставляет антикоррупционные организации подавать е-декларации, и направил его на подпись Президенту.

В свою очередь международная общественная организация по борьбе с коррупцией Transparency International и ее отделение в Украине призвали украинскую власть отменить противоречивые поправки к Закону "О предотвращении коррупции", согласно которым антикоррупционные активисты и их контрагенты должны подавать е-декларации.

Как известно, 27 марта Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, согласно которому члены антикоррупционных общественных организаций обязаны подавать электронные декларации.

В июле 2017 года Порошенко зарегистрировал два законопроекта, отменяющие е-декларирование для активистов, но зато добавляют в законодательство требования о дополнительной отчетности общественных организаций (проект 6674) и о санкциях для тех, кто нарушил эти требования или допустил ошибки (проект 6675). Именно эти два документы были направлены на экспертизу по запросу мониторингового комитета ПАСЕ.

На прошлой неделе Венецианская комиссия раскритиковала законопроекты, содержащие требования финансовой отчетности и раскрытие информации для антикоррупционных активистов.