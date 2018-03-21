Ни одна из сегодняшних версий не предусматривает ответственности кого-то из живых за доведение до суицида.

Правоохранители обнародовали версии гибели боевого летчика и руководителя николаевского аэропорта Владислава Волошина. Ни одна из них не совпадает с мнением друзей и активистов о доведении до самоубийства, но в полиции не исключают, что дело могут переквалифицировать, информирует svodka.net.

«Владислав был сильным человеком. Он сломался. Никогда бы я, зная его, никогда бы об этом не подумал», — признался отец Валерий Волошин. Он слышал, что на сына оказывали давление, заставляя подписать незаконные документы по ремонту аэропорта. Провести народного героя в последний путь пришли сотни николаевцев, а родители приехали с Луганщины, чтобы забрать тело сына. Владислав никогда не жаловался родным на свои проблемы, что именно угнетало его – они не знают. «Есть друзья, родные – делитесь с ними, даже тем, чем кажется, что поделиться нельзя. Не копите в себе, когда-то может наступить момент, как у моего сына», — просит отец погибшего.

Влад после демобилизации работал над восстановлением аэродрома в Николаеве, но в разгар этого дела неожиданно для всех выстрелил себе в грудь.

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«Мы все в шоке. Такому бы руководителю надо было продолжить быть хорошим руководителем», — говорит контролер Николаевского аэропорта Надежда Антекало. «Есть такие люди, о которых ничего плохого не вспомнишь», — говорит прежний механик самолета Владислава Волошина Алексей Селиванов. Коллеги летчика говорят, что на директора давили из обладминистрации – якобы требовали подписать документы на незаконное строительство в аэропорту. «Когда он получил это письмо, он был расстроен. Говорил, что мы не имеем права подписывать этот вид работ», — утверждает и.о. директора Николаевского аэропорта Дмитрий Денисенко.

Письмо с перечнем выполненных работ, которые якобы должен подписать Волошин, датировано пятницей, 16 марта. Вечером в субботу Владиславу кто-то позвонил, кто именно – в полиции не разглашают. Возможно, этот звонок и стал роковым – на следующий день Влад наложил на себя руки.

Друзья говорят, что для Влада честь была выше только – он не мог прогнуться, стерпеть состояние, когда его ставят на колени.

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Полиция рассматривает пять версий смерти Волошина: от самоубийства до несчастного случая. О возможном доведении до самоубийства не говорится ни в одной. «Значит, полиция за три дня не собирается даже предположить что-то о доведении до самоубийства. Хотя уже все предполагают, а полиция не предполагает», — удивляется журналист Андрей Лохматов.

Правоохранители же уверяют, что будут расследовать дело объективно, и для этого назначили с десяток экспертиз. «Если в ходе проведения следственных действий и экспертиз будут установлены факты доведения до самоубийства – будет возможна переквалификация», — пояснила пресс-офицер ГУ НП в Николаевской области Инна Парфенова.

Тем временем в обладминистрации, чиновников которой обвиняют в давлении, ситуацию не комментируют, председатель Алексей Савченко на больничном и через соцсети просит народных депутатов взять это дело под личный контроль.

«Сегодня общество стремится знать все обстоятельства трагедии. Поэтому, как председатель Николаевской областной государственной администрации, обращаюсь к вам за поддержкой и с предложением объединить усилия для обеспечения беспристрастного и полного расследования дела», — написал он.

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