прежний милиционер из Херсона работал в так называемой "республиканской гвардии"

Об этом сообщается на сайте СБУ .

Житель Херсона в 2015 году решил подзаработать в незаконных вооруженных формированиях боевиков.

Бывший сотрудник органов МВД Украины "трудоустроился" в разведуправлении так называемой республиканской гвардии "ДНР".

Через три месяца после конфликта с представителями "казачьих" группировок человек оставил террористов и длительное время скрывался в родном городе.

Сотрудники СБ Украины задержали бывшего боевика на одной из улиц Херсона. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об избрании меры пресечения.