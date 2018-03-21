В середине марте Тьерри Анри представил новые бутсы Puma Future. Во время презентации легенде лондонского "Арсенала" задали более десятка интересных вопросов. Анри рассказал много интересного. Началось все с вопросов о том что он любит. Сначала рассказал о любимый сериал и фильм.передает со ссылкой на .

" Последнее что смотрел -Принц из Беверли-Хиллз". А мой любимый сериал - "Различные ходы", это старое американское шоу, которое поднимало много табуированных вопросов для своего времени. Это история о двух черных мальчиков, которых усыновила богатая семья из Манхэттена, если в двух словах. Фильм? Их два, и я люблю их по разным причинам. Первый - "Обычные подозреваемые", это один из моих любимых фильмов. Но с точки зрения посыла меня по-настоящему зацепил фильм "Цветы лиловых полей". ", - рассказал Анри.

Анри рассказал о своих фаворитов в музыке и любимую книгу.

"Demain c'est loin, это песня французской хип-хоп группы IAM. А вообще моя любимая группа - Kassav. Они из Вест-Индии, оттуда же мои родители. Думаю, вы об этой группе точно ничего не слышали, потому что вы слишком молодой. Они играют в стиле Zouk. "Наследие". Это книга о новозеландской сборной по регби, All Blacks, самой успешной командой в истории спорта, если говорить о проценте выигранных матчей. ", - рассказал Анри в интервью sports.ru.

Затем разговор пошел о современном мире. Тьерри рассказал с чего начинается его утро, насколько он зависит от гаджетов, и как часто просматривает свои голы.

Не только болеет, но и сам играет.

"Первый сайт, который я открываю утром это NBA.com. Я болею за" Сперс ", так как там играет мой друг Тони Паркер. В НБА чаще только играют, когда я сплю. Соответственно, когда я ложусь, я уже знаю все футбольные результаты и мне не нужно испытывать их утром. А матчи в НБА как раз только заканчиваются, так что я сразу иду на официальный сайт. Как часто просматриваю собственные голы на YouTube? Последний раз это было, когда я готовился к программе с Гарри Невиллом. Но вообще я почти никогда этого не делаю, потому что не живу прошлым. Если вы или кто-то другой вспомнит о каком голые и попросит э что-нибудь объяснить - без проблем. Но сам я их не смотрю. Селфи? Вообще я не так часто снимаю то телефон ... Не то что вы, молодое поколение! Так что скорее только это была фотография моих детей ", - рассказывает экс-канонир.

Легендарный гол в ворта "МЮ".

Ну и конечно куда же без футбола. Тьерри рассказал чего ему не вситачае после перехода по футболу на ТВ.

"Конкуренция, соперничество - это то, чего мне не хватает после завершения карьеры. Конечно, я смирился с этим, но соперничества мне не хватает найбильше.Телебачення? Сам факт, что ты в прямом эфире. Само собой, когда я был футболистом, я тоже играл в прямом эфире, но это другое. На поле ты можешь совершить ошибку, а потом тут же исправиться и стереть ее. На телевидении все иначе. Если ты скажешь что-нибудь неправильно или перепутаешь команды, то все, это тут же идет в интернет. И естественно, в современном мире все это разлетается в секунду. "Видел, что он сказанул?" . При этом мне очень нравится рассказывать людям о футболе, чего они, вероятно, не знали. Я считаю, что наш долг - сделать так, чтобы люди лучше понимали футбол ", - рассказывает 40-летний футболист.

В гости к Анри пришли Ибрагимович и Погба.

Также легендарный нападающий сказал все что думает о современном футболе, и объяснил различия между тем, что было в его времена.

"Сейчас все хотят, чтобы все происходило очень быстро. Мы живем в мире социальных сетей. Стоит тебе сделать маленькую ошибку - и бум, она тут же будет выставлена ​​напоказ. Когда я рос, в моем телевизоре было три канала. Ты жил в своем пузыре и не подозревал, что происходило за его пределами. Теперь все по-другому.

Молодые игроки гораздо раньше сталкиваются с большими деньгами. Конечно, это сложно. Но когда начинал я, мне тоже было сложно. Скажем, если сегодня у вас возникает проблема - кашляете или появилась родинка на щеке, которой вчера не было - вы идете в гугл, убиваете симптомы и читаете результаты. Когда я начинал, и у меня что-то болело, я шел к врачу и он говорил мне: "Тьерри, подпрыгни 10 раз, и тебе станет лучше". И я делал именно это, потому что у меня не было других вариантов. Сейчас же вы открываете гугл и думаете, что знаете больше врача. Более того, когда вы приходите к врачу, ему приходится советовать вас и объясняться!

Абсолютно то же самое происходит в футболе. Главная задача любого тренера - сделать своих игроков лучше. Это приоритет номер один, особенно когда ты работаешь с молодыми. Тебе нужно сделать так, чтобы они поверили в себя, поверили, что способны на большее. Продать им свою философию. И, конечно же, тебе нужно иметь подвешенный язык. Ты должен уметь говорить.

Так что футбол настолько популярен, у всех есть мнение об этой игре. Все думают, что это легко - говорить о футболе, писать о футболе. Но посмотрите на это с другой стороны. Скажем, рынок недвижимости тоже вырос. Хорошие или это? Или плохо? То же самое можно сказать о любом рынке. В мире стало больше денег. Во всем. Больше денег в футболе, больше денег в телевидении. Если в XIX веке вы хотели купить дом, вы могли сделать за один фунт. Сейчас за один фунт вы даже хлеб не купить. То же самое в футболе. Если раньше вы покупали игрока за 20 миллионов, все говорили: "Вау!" А сейчас 20 млн- это дешево. Поэтому мне кажется, людям не стоит сравнивать прошлое с настоящим ", - откровенничает Тьерри Анри.

И напоследок, игрок рассказал как видрагував на открытие памятника в его честь.

Тьерри Анри играл за "Монако", "", "", "Барселону". Чемпион мира-1998, Европы-2000, победитель Лиги чемпионов-2000.

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