Вся история этой страны — это упрямое бегство от цивилизации в средневековье, от знания к невежеству, от созидания к разрушению, от свободы к рабству. И попутно этому постыдному бегству — сплошные, беспрерывные войны и реки крови.

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Это небольшое эссе о России и ее пути. О нас, наверное. Кому интересно — прочитайте, букв немного больше, чем обычно, пишет известный российский публицист Александр Тверской.

Когда в России было по-другому? В какие времена своей угрюмой и безобразной истории в России народ не выбирал себе в непререкаемые вожди проклятых тиранов и палачей и тут же, сразу сам не становился их безропотной, покорной жертвой и одновременно самым преданным исполнителем кровавой воли демонов и сатрапов в высоких кабинетах и золотых дворцах? Когда тут цель не оправдывала средства, когда тут не было культа насилия и жестокости, когда тут не было пресмыкания перед силой и жажды унижения ближнего, когда тут не было иррационального удовлетворения (даже упоения!) своей вечной бесправностью и ничтожеством перед любыми начальниками и власть имущими, когда тут человек не был унижен, а человеческое достоинство не растоптано и не обплевано? Когда?

Назовите хотя бы 5-летний период в истории этой страны, когда ее армия не стояла на чужой земле? Хотя бы 5 лет, когда эта страна вместе с опьяненным гибельным восторгом и завоевательной похотью народом, подначиваемым своими лживыми пророками и больными манией величия деспотами, с варварством и нечеловеческой дикостью не набрасывалась на чужие земли?

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Назовите хотя бы 10 лет из истории этой страны, когда воспетый полубезумными идеологами русского мира и ярыми ура-патриотами особый путь этой страны — не пролегал бы катком через судьбы чужих народов, целых наций, этносов?

Вся история этой страны — это упрямое бегство от цивилизации в средневековье, от знания к невежеству, от созидания к разрушению, от свободы к рабству. И попутно этому постыдному бегству — сплошные, беспрерывные войны и реки крови. Самопожирание и истребление других народов, не желающих идти вместе с ними по этому особому пути. Уничтожение лучших, инакомыслящих и возведение на пьедестал серости и убогости. Песнь человеческому отбросу с искореженной и ущербной душой, восхваление человека маленького, злого и тупого — с мировоззрением клопа. «Вот такие нам нужны, вот такой расходный биоматериал тут годен, а остальных: всех несогласных, выходящих из всеобщего ряда одинаковости вон, отчаянных правдорубцев, последних совестливых, свободных и честных — в утиль» — рефреном звучало и немедленно претворялось в жизнь в России во все ее времена.

Веками на этой территории стояла эта зловонная, обреченная верность и низменность нравов. Будто и не хотят они существовать по-другому, будто не нужно им жить по-человечески, а те, кто хотел иного для своей родины — тех уж с нами нет, они вырезаны, их сгнобили и проглотили не поморщившись. Так почему вдруг сейчас должно быть что-то иначе, когда ни один урок истории этой страной не усвоен?

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Россия, точно, заслуживает сейчас того, что имеет, ибо никогда (!!) не противилась своей такой участи. Только вот другие народы и страны не виноваты, что этот кусок 1/8 части суши в виде государства России и ее 140-миллионного народа до сих пор существуют и по-прежнему тяжело болеют великодержавным шовинизмом. Не виноваты и не должны страдать. Болезнь уже давно вошла в терминальную стадию и предрешен ее исход. И только будущий, окончательный развал этого ракового образования на теле планеты даст наконец-то самоочищение этому народу, даст надежду на облагораживание сердец и прозрение умов, тогда откроется путь (не особый, а разумный, человеческий, гуманный — европейский) в Цивилизацию и только тогда весь мир вздохнет спокойно — сгинет последняя империя зла на Земле.

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