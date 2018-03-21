Певица Джамала выпустила новый сингл под названием «Крылья«. Автором музыки стала сама певица, а слов — Татьяна Милимко. Саундпродюсуванням занималась студия SEKTA.

По словам артистки, в новой композиции говорится, что каждому из нас нужна поддержка других людей, информирует svodka.net.

«Я не люблю понятие selfmade, потому что, на мой взгляд, оно ложное и возвышает нас над другими. Мы рождаемся в определенных семьях, родители направляют нас, воспитывают, вкладывают в нас свою любовь. На каждом этапе нашей жизни встречаются люди, которые нам помогают, вдохновляют и окрыляют. Особенно это важно в тяжелые минуты, когда ты сидишь и думаешь: «Ну почему я? Почему мне достаются самые тяжелые испытания? Почему другие люди живут счастливо, а я самый несчастный?». В эти минуты тебе нужны эти крылья, будь то вера, ангел или любимый человек рядом», — рассказала исполнительница.

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