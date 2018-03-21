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Савченко: Все, на что способна эта власть – сказать, что ты "агент Кремля", "рука Москвы"
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21.03.2018 22:55
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Внефракционный нардеп Надежда Савченко заявила, что украинская
власть "барыжничает" на линии фронта, в экономике и на торговле с
Россией. Савченко заявила, что на нее "спустили всех собак" Фото:
Надія Савченко / Facebook "Мы будем действовать так, как действуют
воины. Мы будем искать все методы остановить тех людей, которые
делают политику, и делают ее неправильно, делают ее пагубно для
нас. И это не призывы к терроризму, это ультиматум", – сказала
она.Нардеп отметила, что за последние дни на нее "спустили всех
собак"."Это все, на что способна эта власть – сказать, что ты
"агент Кремля", "рука Москвы" и такое остальное. Но при этом не
сказать, что все эти процессы возможны только потому, что
барыжничает власть на всем – на линии фронта, на экономике, на
торговле с Россией", – заявила Савченко.13 марта издание
"Страна" написало, что, по данным источников, Савченко вела
переговоры с высокопоставленными военнослужащими о возможном
военном перевороте в Украине. 15 марта генеральный прокурор
Украины Юрий Луценко направил в Верховную
Раду представления о предоставлении согласия на
привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест
Савченко. Он заявил, что нардеп планировала теракт в
здании украинского парламента.Регламентный
комитет рассмотрит представление утром 22 марта.
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