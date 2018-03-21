ЕК ждет выполнения "Газпромом" решения Стокгольмского арбитража

Стокгольмский арбитраж сыграл важную роль в отношениях "Газпрома" и "Нафтогаза Украины", заявил заместитель председателя Еврокомиссии по Энергетическому союзу Марош Шефчович на слушаниях в среду в Брюсселе в комитете Европейского парламента по промышленности, исследованиям и энергетике.

"Европейская комиссия только приветствует решение Стокгольмского трибунала по контракту о снабжении и транзите газа между "Нафтогазом" и "Газпромом". Еврокомиссия ожидает, что обе стороны будут ценить это решение и что различные положения этого решения позволят перезапустить торговые отношения между "Нафтогазом" и "Газпромом", - сказал зампред Еврокомиссии.

"Но мы не можем не испытывать обеспокоенность в связи с последним развитием ситуации между "Газпромом" и "Нафтогазом" после решения арбитража 29 февраля. Известно, что "Газпром" предпринял инициативу по расторжению газового контракта как по снабжению, так и транзиту. Если это произойдет, мы считаем, что нужно будет действовать согласно предусмотренной процедуре, учитывая права и обязанности обеих сторон и принимая во внимание последствия для третьих сторон, в частности, для государств-членов", - продолжил М.Шефчович.

"Мы считаем, что в интересах, как "Газпрома", так и "Нафтогаза", а также России и Европейского союза, почитать решение Стокгольмского суда. Нужно избегать эскалации и нужно также следить за тем, чтобы "Газпром" уважал положения этого решения, включая выплату 2,6 млрд долларов "Нафтогазу" и чтобы "Газпром продолжал энергоснабжение", - подчеркнул зампред ЕК.

М.Шефчович выразил надежду, что любые меры, принимаемые различными властями, не затронут транзитный газ.

"Это было бы полностью контрпродуктивно и помешало бы любому разрешению нынешней ситуации. И обе стороны обещали мне, что этого не будет", - объяснил он.

"Комиссия, разумеется, готова сегодня сыграть свою роль в переговорах", - заверил М.Шефчович.

Он напомнил, что Украина активировала 1 марта механизм раннего предупреждения кризисных ситуаций в энергетике согласно Соглашению об ассоциации с ЕС после того, как заказанный газ не был поставлен.

"Это первый раз, когда данный механизм был активирован, и комиссия немедленно отреагировала. У меня были двусторонние беседы с украинским премьер-министром Гройсманом, с генеральным директором "Нафтогаза" Коболевым и с российским министром энергетики Новаком", - сообщил М.Шефчович.

Он отметил, что также имели место технические консультации, и Еврокомиссия тоже активировала все соответствующие механизмы.