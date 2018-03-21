По мнению аналитиков, прекращение действия Программы экономического сотрудничества с Россией не приведет ни к каким изменениям, поскольку все положения этой программы были остановлены после 2014 года тем или иным способом.

21 марта Кабмин приостановил действие Программы экономического сотрудничества Российской Федерации и Украины на 2011-2020 годы, которую приняли еще во времена экс-президента Виктора Януковича, информирует svodka.net.

Среди основных приоритетов документа было усиление сотрудничества двух государств. В частности, речь шла об усовершенствовании режима свободной торговли, обеспечении свободного передвижения граждан, военно-техническом сотрудничество и др.

Анонсируя разрыв договора, глава Кабмина Владимир Гройсман отметил, что Россия должна платить высокую цену за агрессию. Тем не менее, отмечают экономисты, этот шаг вряд ли что-то кардинально изменит в сегодняшних экономических отношениях между Украиной и Россией, которые постепенно сходят на нет еще со времени аннексии Крыма.

В Госдепе США отметили, что в рамках подписанного прошлым летом Трампом закона, попасть под ограничения могут европейские компании, участвующих в строительстве газопровода. Он соединяет российские месторождения с европейскими потребителями и идет по дну Балтийского моря в обход Украины.

Прекращение действия Программы называют скорее формальностью и политически мотивированным решением накануне приближающихся выборов.

Также эксперты прокомментировали планы МИД по выходу из органов СНГ и денонсации Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.

С одной стороны, это будут более весомые последствия, несмотря на то, что РФ не единственный член Содружества независимых государств, и теоретически это может повлиять на двусторонние отношения с другими странами-членами СНГ (например, Беларусью или Казахстаном). С другой стороны, Содружество уже давно потеряла свою значимость, и двусторонние соглашения между конкретными странами имеют больший вес, чем соглашения в рамках организации.

Анатолий Баронин, директор аналитической группы Da Vinci AG:

— Прекращение действия Программы экономического сотрудничества с Россией не приведет ни к каким изменениям, поскольку все положения этой программы были остановлены после 2014 года тем или иным способом — либо из-за введения санкционных режимов, или путем разрывов отраслевых договоров с РФ.

Определенная остановка в принятии такого решения была связана исключительно с тем, что договор касался довольно чувствительных отраслей, нуждающихся в проведении соответствующих диверсификаций поставок и снижения рисков обеспечения критических отраслей, например ядерной энергетики или авиастроения.

Поэтому сейчас это логическое продолжение политики правительства, большая точка в процессе сотрудничества с органами Таможенного союза. Ведь этот договор прежде только был направлен на синхронизацию Украины и России с целью интеграции Украины в структуры Таможенного союза, а позже и в Евразийское экономическое общество (ЕврАзЭС). Этот вопрос был закрыт еще в 2014 году, а сегодня мы убрали из системы нормативных актов последние документальные упоминания о подобной политике.

В то же время вопрос возможного выхода из органов СНГ довольно двоякий, поскольку в СНГ находится не только Российская Федерация, но и ее сателлит Беларусь и ряд стран Средней Азии, которые являются потребителями украинской продукции. Если Кабмин уверен в том, что выход из СНГ позволит Украине сохранить ее экономические позиции в Средней Азии и не приведет к торгово-экономических ограничениям для украинских производителей на территории среднеазиатских стран, то, непременно, это решение можно будет только приветствовать, поскольку СНГ уже долгое время не является эффективным объединением. Даже Россия рассматривает возможность замены его тем самым ЕврАзЭС.

Стоит заметить, что все экономические организации, которые РФ образует на постсоветском пространстве (это видно даже по показателям первого года функционирования Таможенного союза), являются утопическими и не имеют ничего общего с экономикой. Это исключительно политические организации для закрепления внешнеполитического влияния РФ на постсоветском пространстве. Поэтому я уверен, что если Украина и пойдет на шаг выхода из СНГ, то это не окажет никакого существенного влияния на изменения ни торгового баланса Украины, ни ее экономического присутствия в регионе Средней Азии.

Олег Устенко, директор Международного Фонда Блейзера:

— Мы можем разорвать экономические отношения с кем угодно, в том числе с РФ … Откровенно говоря, коллапс в этих экономических отношениях уже состоялся.

С высоким уровнем достоверности могу сказать, что разрыв этого экономического договора вообще ничего не дает. Наши торговые отношения с россиянами регулируются в более широкой плоскости — в рамках ВТО. И мы, и они являемся членами ВТО. И мы, и они устанавливаем тарифы в рамках ВТО, у нас нет никаких льготных тарифов. Поэтому разрыв этого договора является больше политически, чем экономически мотивированным решением.

Если в 2013 году на долю РФ приходилось около трети нашего экспорта, а на долю ЕС — около четвертой части, то, начиная с 2014 года, ситуация начала резко меняться. Нашим основным торговым партнером стал Европейский союз, на долю которого сейчас приходится более трети нашего экспорта, в то время, как доля РФ составляет уже менее 10%.

С другой стороны, надо понимать, что за это время у нас произошел коллапс в экспорте, который очень снизился. Если, например, к 2014 году он составлял около 90 млрд долларов, то по результатам 2017 он недотягивал и до 60 млрд долларов. Показательно, что эти изменения произошли по всем направлениям. Увеличение нашего присутствия на рынках ЕС в денежном эквиваленте не смогло компенсировать потерю, которая у нас произошла по другим направлениям, в первую очередь по направлениям Российской Федерации. По нам больно ударило то, что нам остановили наш экспорт машиностроительной продукции и продукции с высоким уровнем добавленной стоимости на территорию РФ. В результате мы стали страной, которая активно торгует в основном сырьем. К сожалению, более 60% в структуре нашего экспорта это сырье (металлы, химия и продукция сельского хозяйства). Это характеристика слабо развитых стран, которые вынуждены экспортировать сырье, чтобы выживать.

Но даже этот сырьевой экспорт относится к группе товаров с высокой волатильностью (изменчивость цены, — ред.). Пока конъюнктура на рынке неплохая, наши экспортеры относительно неплохо себя чувствуют, но как только конъюнктура начнет ухудшаться (а риски этого довольно большие на конец 2018 — начало 2019), это может больно по нам ударить.

Я бы еще обратил внимание на то, что крайне негативным сигналом является то, что по статистике января-февраля мы продолжаем находиться в зоне высокого торгового дефицита. Это крайне нежелательное явление для стран с недостаточно развитой сырьевой экономикой.

Андрей Блинов, экономист:

— Программа экономического сотрудничества была присуща ситуации взаимоотношений между Киевом и Москвой, которые тогда были на подъеме. Сегодня же этот документ не соответствует политическому тренду в Украине, ведь в нем говорится о кооперации, а в условиях объявления России государством-агрессором кооперироваться, в частности в производстве товаров двойного назначения, просто невозможно.

Мы понимаем, что сегодня торговые отношения Украины и России все равно остаются довольно весомыми. 10% нашего товарооборота приходится на Россию. Это можно списывать на инерцию из-за того, что мы остаемся взаимозависимыми по отдельным компонентам, несмотря на процессы импортозамещения, который постепенно происходит.

Есть и другой момент — существует ряд товаров, которые можно отнести к статусу критического импорта, например поставки угля, в частности, антрацитового, или тех же ТВЭЛов (тепловыделяющих элемент, — ред.) для атомных электростанций. Это товары, без которых не может существовать экономика или которые крайне трудно заменить.

Однако, если говорить о программе экономического сотрудничества, то это договор дружественных государств. Сейчас бесспорно, что между официальными Киевом и Москвой нет дружеских отношений, нет послов и торговых представительств. Поэтому в этих условиях говорить о каком-то сотрудничестве и планировании внешнеэкономической доктрины с учетом торгового партнера не представляется возможным.

Поэтому мне кажется, что отмена этого документа была формальностью. По сути, ничего не меняется, кроме того, что это является приведением нормативных договоренностей в соответствие с фактическим состоянием экономических отношений.

В то же время вопрос выхода из СНГ повлечет за собой более важные последствия, ведь речь идет о выходе из соглашений СНГ, в частности о зоне свободной торговли. Хочу обратить внимание, что львиная доля украинских товаров, которые сейчас попадают на российский рынок (примерно 4 млрд долларов экспорта) — это товары, которые не облагаются пошлиной.

Думаю, что такой шаг (выход из органов СНГ, — ред.) вероятен, особенно с приближением выборов — с целью консолидации патриотического электората.

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