Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон отметил, что предстоящий чемпионат мира по футболу в РФ похож на то, как воспользовался Олимпиадой 1936 года в Берлине руководитель нацистской Германии Адольф Гитлер. Джонсон: Несправедливо запрещать английской команде участвовать в Чемпионате мира по футболу Фото: ЕРА Об этом глава британского МИД сказал в ходе заседания специального комитета по иностранным делам.По словам Джонсона, английским футбольным болельщикам стоит посоветовать избегать поездки на турнир из соображений собственной безопасности. При этом он отметил, что будет добиваться гарантий от России выполнения своих обязательств по контракту и обеспечения безопасности английских фанатов."Это отвратительная перспектива, думать о том, как Путин прославляется с помощью этого спортивного события", – подчеркнул Джонсон. Он добавил, что при этом несправедливо запрещать английской команде участвовать в соревновании мирового масштаба.Чемпионат мира по футболу должен состояться с 14 июня по 15 июля.До этого премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что ни один министр или член королевской семьи не поедет на ЧМ в Россию из-за отравления в Солсбери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля.Церемонию открытия турнира проигнорирует президент Польши Анджей Дуда. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призывал лишить Россию права проводить ЧМ. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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