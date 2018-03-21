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Захур продал Kyiv Post одесскому бизнесмену Кивану за $3,5 млн
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21.03.2018 23:19
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Миллиардер Мохаммад Захур заверил сотрудников Kyiv Post, что новый
хозяин Аднан Киван сохранит редакционную независимость. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке Захур продал
принадлежавшее ему много лет СМИ Фото: Mohammad Zahoor / Facebook
"Мы еще не имели возможности поговорить с новым собственником и
узнать, какие у него планы на газету. Сумма сделки – "более
$3,5 млн". Захур искал покупателя давно. Ему поступали выгодные
предложения от политически аффилированных людей, но он заявлял, что
не хочет продавать газету кому-то, кто сделает из нее политический
инструмент или уничтожит. Он отклонял предложения о покупке во
времена Януковича", – сообщила главред. Уже прежний
владелец Kyiv Post заверил редакцию, что Аднан Киван собирается
сохранить редакционную независимость и "будет обращаться с газетой,
как с бизнесом". "Новый собственник – одесский застройщик
сирийского происхождения. Он владеет местным телеканалом в Одессе.
Иногда называется самым богатым одесситом, но оценок состояния в
СМИ не было с 2012 года.Прошлой осенью СБУ проводила обыски в
компании Кивана по делу о финансировании им "ЛНР/ДНР". В том же
году по запросам нескольких депутатов началось расследование того,
как его компании выделялась земля в Одессе. На каком этапе сейчас
это расследование, мы еще не знаем", – рассказала Руденко.
https://www.facebook.com/olga.rudenko/posts/1684288744970255
Мохаммад Захур – британско-украинский бизнесмен пакистанского
происхождения, основатель группы компаний ISTIL Group. Его
жена – украинская певица Камалия.
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