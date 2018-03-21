Миллиардер Мохаммад Захур заверил сотрудников Kyiv Post, что новый хозяин Аднан Киван сохранит редакционную независимость. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Захур продал принадлежавшее ему много лет СМИ Фото: Mohammad Zahoor / Facebook "Мы еще не имели возможности поговорить с новым собственником и узнать, какие у него планы на газету. Сумма сделки – "более $3,5 млн". Захур искал покупателя давно. Ему поступали выгодные предложения от политически аффилированных людей, но он заявлял, что не хочет продавать газету кому-то, кто сделает из нее политический инструмент или уничтожит. Он отклонял предложения о покупке во времена Януковича", – сообщила главред. Уже прежний владелец Kyiv Post заверил редакцию, что Аднан Киван собирается сохранить редакционную независимость и "будет обращаться с газетой, как с бизнесом". "Новый собственник – одесский застройщик сирийского происхождения. Он владеет местным телеканалом в Одессе. Иногда называется самым богатым одесситом, но оценок состояния в СМИ не было с 2012 года.Прошлой осенью СБУ проводила обыски в компании Кивана по делу о финансировании им "ЛНР/ДНР". В том же году по запросам нескольких депутатов началось расследование того, как его компании выделялась земля в Одессе. На каком этапе сейчас это расследование, мы еще не знаем", – рассказала Руденко. https://www.facebook.com/olga.rudenko/posts/1684288744970255 Мохаммад Захур – британско-украинский бизнесмен пакистанского происхождения, основатель группы компаний ISTIL Group. Его жена – украинская певица Камалия. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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