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Весны в Европе не будет, снег будет падать до середины мая.
21.03.2018 23:27

По прогнозам европейских синоптиков, после обманчивого потепления на текущей неделе с истечением наступающих выходных снова начнется падение температуры. Ледяные потоки воздуха из Арктики угрожают опустить ртутный столбик значительно ниже нуля. В некоторых частях Британии и Европы это будет ниже, чем -10C, что приведет к дальнейшему снегопаду.

Прогнозы более дальнего действия говорят, что эта ситуация будет, как минимум, до середины апреля и может даже  сохраниться до середины мая, когда только летом  неумолимая и экстремальная холодная погода, наконец, ослабит свою власть над континентом. 

Пирс Корбин, предсказатель WeatherAction, предупреждает, что еще один потенциально серьезный зимний период однозначно захватит страну до конца марта: 

«В пасхальные выходные будет еще один очень холодный прорыв, который принесет с собой огромные массы снега. В основном это затронет Шотландию и, вероятно, северную Англию, но не исключено, что осадки пойдут и дальше на юг. Везде, в любом случае,  снова станет очень холодно. Температуры по всей стране могут опускаться до -10C  или ниже».

Главный метеоролог компании Weather Company Тодд Кроуфорд говорит:

«Когда мы выстраиваем свой прогноз на апрель, большинство наших статистических и динамических данных показывает, что в апреле будет по меньшей мере еще одно  большое похолодание, после которого арктические воздушные массы исчезнут».

Джеймс Мэдден, синоптик из  Exacta Weather, рекомендует  британцам уже сегодня  использовать для поездок и прочих планов текущие холодные температуры, поскольку они покажутся мягкими по сравнению с тем, что начнется на следующей неделе. По его словам после выходных холодная погода вернется надолго, с рисками снегопадов еще и в мае.  Джеймс Мэдден предупреждает: 

«Зима еще далека от завершения, и в течение следующих нескольких недель мы снова будем сброшены в морозильник. Потепление, в лучшем случае, придет во второй половине апреля, хотя не исключено, что первые признаки потепления мы увидим лишь в мае, хотя даже в мае зима может и не закончится – учитывая холод и снежные наносы текущего ледяного сезона».

Европа не сталкивалась с такой холодное весной  в течении пяти лет, начиная с 2013-го, но если, как говорит, Джеймс Мэдден, обильные снегопады будут и в мае – то это случится в Европе при нашей жизни впервые. Эксперты связывают все это с низкой солнечной активностью. 

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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