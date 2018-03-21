По сравнению с ценами на март 2018 года, в апреле цены увеличены на 7,4-9,8%

Об этом сообщили в пресс-службе НАК "Нафтогаз" .

"Предложенные цены на природный газ с ресурса компании дифференцированы в зависимости от объемов закупки, условий оплаты и состояния предыдущих расчетов с Нафтогазом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по сравнению с ценами на март 2018 года, в апреле цены увеличены на 7,4-9,8%.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны.

Холдинг является монополистом по транзиту и хранению газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

Напомним, Украина и Международный валютный фонд прорабатывают вопрос изменения газовых тарифов для промышленности и населения страны.

Как сообщалось, в марте 2015 года МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) общим объемом $17,5 млрд сроком на четыре года. Первый транш в $5 млрд Украина получила в марте 2015 года, второй ($1,7 млрд) в августе 2015 года, третий ($1 млрд) в сентябре 2016 года, четвертый ($1 млрд) в апреле 2017 года.

Сейчас ожидается, что пятый и шестой транши Украина получит в течение нынешнего года, если выполнит условия МВФ, между которых - создание антикоррупционного суда и внедрение рыночных цен на газ для населения.