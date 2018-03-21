Об этом в интервью сказал политолог Владимир Фесенко.

«Для нее война — состояние души, образ жизни. Не важно, с кем воевать: с Путиным, Порошенко, в Ираке, на Донбассе. Это ее», — Владимир Фесенко

Накануне Генпрокуратура обнародовала представление на снятие неприкосновенности, задержание и арест Савченко. Ее подозревают в подготовке покушения на жизнь президента, премьер-министра, членов правительства, народных депутатов, свержения конституционного строя и сговоре с главарями боевиков ДНР. Она назвала свои действия «политической провокацией», которую она организовала, «чтобы власть поняла, что она также смертна».

Какие последствия эта история будет иметь для самой Савченко?

Это дальнейшая дискредитация. Эта проблема возникла не сегодня. Она началась со странных и противоречивых шагов Савченко, которые вкладываются во всю эту историю с подготовкой заговора. Савченко — жертва собственного конфликтного характера, склонного к авантюризму. Для нее война — состояние души, образ жизни. Не важно, с кем воевать: с Путиным, Порошенко, в Ираке, на Донбассе. Это ее. Она — жертва своей психологии.

Она это понимает?

Нет. У Савченко нет склонности к рефлексии. Что думает — то и делает. Когда начала контактировать с Захарченко, с лидерами сепаратистов, договариваться, призывать к миру с ними, тогда и разрушила свою репутацию. А сейчас — это лишь продолжение. Ее ждет дальнейшая дискредитация. С юридической точки зрения возникает серьезная проблема — есть риск задержания и последующих судебных процедур. И кроме сестры никто не имеет на нее влияния.

Повлияет ли эта история на президентско-парламентскую кампанию в Украине?

Существенно не повлияет. Ее могут начать воспринимать, как жертву режима. Если будет за решеткой — ее могут выдвинуть кандидатом в президенты. Но результат Савченко и ее окружение разочарует.

Создаст ли это проблемы для Юлии Тимошенко? Ведь она прошла в Верховную Раду как нардеп от «Батькивщины».

Попробуют использовать. Но это не будет иметь особого влияния на общественное мнение. Будут обвинять Тимошенко, что это она вырастила Савченко, несет за нее ответственность. Тогда Тимошенко действительно ее использовала. Но как только Надежда вернулась (с русского плена), стало конечно, что эти две дамы в одной политической силе не уживутся. Так и получилось. Савченко ушла из «Батькивщины».

Не отнимет ли она электорат у Тимошенко или Порошенко?

У Тимошенко может оттянуть немного. На рейтинги президента это не повлияет. Савченко никакой угрозы для него не несет. На стороне Надежды будут те, кто против него. Абсолютное большинство тех, кто его поддерживает, критически относятся к Надежде. За Порошенко те, кто не хочет видеть президентом Тимошенко, Ляшко, бывших «регионалов».

Рядовые граждане сочувствуют Савченко после истории с покушением на Петра Алексеевича и народных депутатов.

Общество находится в невротическом состоянии. Она — проявление этого невроза. Кто-то называет ее глупой девушкой. Кто ненавидит эту власть и президента, могут сочувствовать. Но нормальный человек, который рационально мыслит, не может сочувствовать направленным на смерть других людей действиям.

Могут ли за Савченко стоять российские спецслужбы?

Многие считают, что ее перевербовали во время заключения в России. Я критически отношусь к конспирологии.

Если бы это оказалось правдой, каков интерес России в таких ее действиях?

Дестабилизировать ситуацию в Украине. Савченко потенциально могла бы вписаться в такую ​​стратегию. Относительно Рубана нет такой уверенности.

Россия использует разных людей как агентов своего влияния. В частности, некоторых народных депутатов, которые поддерживают связи с Москвой. Кремль попытается использовать смену власти в Украине и появление нового президента. Активно используют бывших военнослужащих, бойцов АТО. Очень много российской агентуры в националистических организациях. В руках российских спецслужб часть данных о тех, кто вербовал националистов во времена президентства Кучмы. Их используют преимущественно втемную.

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