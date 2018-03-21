Известный европейский политик Пэт Кокс о реформировании Верховной Рады.

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Для успешного противостояния России, Украине необходимо создать сильные и независимые государственные институты (правосудие, антикоррупционный суд, независимый парламент и т.д.), которые по своему действию станут намного эффективнее даже самой действенной пропаганды, информирует svodka.net.

Об этом в интервью «Апострофу» рассказал руководитель Миссии Европейского парламента по оценке потребностей Верховной Рады Украины, президент Европарламента в 2002-2004 годах Пэт Кокс, возглавлявший миссию по реформированию украинского парламента в 2015 году.

«По моему глубокому убеждению, сильные и независимые институты – это то, что обеспечит хорошее будущее для Украины и кардинально отличит ее от России. Россия имеет сильные персоналии и слабые институты. У вас везде есть очень сильные личности, но вы должны обеспечить себе сильные институты: сильное и независимое правосудие, сильный и независимый антикоррупционный суд, сильный и независимый парламент, готовый осуществлять контроль над исполнительной ветвью власти, которую у вас представляют частично Кабинет министров и частично президент, который, я понимаю это, имеет собственную политическую группу, и это означает наличие определенного «серого пространства». Но иметь сильный, независимый, дееспособный парламент – это колоссальная работа. И если Украина обеспечит себя этим, она станет региональным примером успеха не-России, а такой успех намного больше любой пропаганды», — сказал он.

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