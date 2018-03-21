Об этом говорится в прогнозе Укргидрометеоцентра.

Так, в четверг, 22 марта, в Украине ожидается переменная облачность, без существенных осадков, только ночью в Херсонской, Запорожской, Донецкой областях и Крыму пройдет снег.

Температура ночью 4-9 градусов мороза, в западных областях 10-15 градусов мороза. Днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

В Крыму ночью около 0 градусов, днем 1-6 градусов тепла.

В Киеве будет облачно, но без существенных осадков Температура ночью 6-8 градусов мороза, днем около 0 градусов.

В пятницу-субботу, 23-24 марта, также будет облачно, 23 марта в южной части, 24 марта в большинстве южных и восточных областей снег, мокрый снег, на крайнем юге с дождем, кое-где гололед.

В центральных областях кое-где небольшой снег, на остальной территории без осадков.

Температура ночью 9-14 градусов мороза, в южных, 24 марта и в Донецкой и Луганской областях 3-8 градусов мороза (в Крыму около 0 градусов). Днем от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, на Закарпатье и в Крыму 4-9 градусов тепла.

В Киеве — переменная облачность, без осадков. Температура ночью 9-11 градусов мороза, днем около 0 градусов.

В воскресенье-понедельник, 25-26 марта, в Украине будет преимущественно без осадков, лишь днем 26 марта в западных, северных и центральных областях иногда дождь.

Температура 25 марта ночью 4-10 градусов мороза, днем от 2 градусов мороза до 4 градусов тепла, на западе страны 5-10 градусов тепла. В южной части ночью 2-7 градусов мороза, днем 2-7 градусов тепла. 26 марта в большинстве областей повышение температуры на 3-6 градусов.

В Киеве без осадков, лишь днем 26 марта иногда дождь. Температура 25 марта ночью 4-6 градусов мороза, днем 0-2 градуса тепла. 26 марта ночью 1-3 градуса мороза, днем 3-5 градусов тепла.

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