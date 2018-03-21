СТБ принес свои извинения за недопустимую ошибку

По поводу инцидента с выпуском проекта "Холостяк" от 16 марта на телеканале провели служебное расследование, сообщает пресс-служба телеканала .

"Ситуация возникла из-за некорректного подхода режиссера монтажа проекта к использованию источников инфографики, а именно международного стока графических шаблонов, зарегистрированного в Нью-Джерси (США). Несмотря на то, что поиск карты осуществлялся на английском языке, он не исключил ситуации, неприемлемой для национального медиа", - говорится в сообщении пресс-службы телеканала.

Отмечается, что режиссер монтажа, который работал над этой инфографикой, "полностью осознает, что последствия его ошибки привели к ситуации, когда в эфире телеканала появилась карта Украины, очертания которой противоречат позиции СТБ о государственных границах нашей страны и статусе полуострова Крым как неотьемлемой части Украины" .В связи с этим, говорится в сообщении, "телеканал СТБ прекращает сотрудничество с режиссером монтажа проекта "Холостяк" с сегодняшнего дня".

Также СТБ принес свои извинения за недопустимую ошибку.

"Обращаем внимание наших зрителей, это изображение является неприятной для нас технической ошибкой и ни в коем случае не является официальной позицией канала СТБ о государственных границах Украины, потому что Крым - это Украина!" - отметили в пресс-службе телеканала.