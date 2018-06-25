Столкновения между фермерами и кочевыми пастухами – следствие длительной борьбы за землю и ресурсы, которые вскоре могут стать большей проблемой для Нигерии, чем деятельность террористической группировки "Боко Харам", сообщает агентство AFP. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Жертвами столкновений стали 86 человек Фото: ЕРА Отмечается, что 21 июня фермеры атаковали кочевников в штате Плато, те в ответ напали на фермеров.Комиссар полиции штата Унди Ади сказал, что шесть человек получили ранения в результате столкновений, разрушено 50 домов.Агентство пишет, что столкновения – следствие длительной борьбы за землю и ресурсы, которые вскоре могут стать большей проблемой для Нигерии, чем деятельность террористической группировки "Боко Харам". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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