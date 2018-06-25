Столкновения между фермерами и кочевыми пастухами – следствие
длительной борьбы за землю и ресурсы, которые вскоре могут стать
большей проблемой для Нигерии, чем деятельность террористической
группировки "Боко Харам", сообщает агентство AFP. Этот материал
можно прочитать и на украинском языке Жертвами столкновений стали
86 человек Фото: ЕРА Отмечается, что 21 июня фермеры атаковали
кочевников в штате Плато, те в ответ напали на фермеров.Комиссар
полиции штата Унди Ади сказал, что шесть человек получили ранения в
результате столкновений, разрушено 50 домов.Агентство пишет, что
столкновения – следствие длительной борьбы за землю и
ресурсы, которые вскоре могут стать большей проблемой для Нигерии,
чем деятельность террористической группировки "Боко Харам".
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