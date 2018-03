Минюст России признал работу Германского фонда Маршалла Соединённых Штатов нежелательной в стране. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.



Facebook © gmfus

«В перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включена международная неправительственная организация The German Marshall Fund of the United States (GMF)», — говорится в .

Отмечается, что данное решение принято ведомством на основании решения заместителя главы Генпрокуратуры России в соответствии с законом «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации».

Ранее Минюст России добавил в нежелательных ещё две иностранные организации.

