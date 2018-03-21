|США предупредили Россию об еще одной атаке на Башара Асада
|21.03.2018 23:45
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Внимание на готовящийся “новый Дейр-эз-зор” обратил в Facebook знаток по Ближнему Востоку, российский блогер Эль Мюрид.
Он отметил, что прошел слух “с неизвестной степенью достоверности” о том, что американцы планируют устроить новую взбучку российско-сирийским войскам. Минобороны РФ уже предупреждено по этому поводу.
“Российские военные в Сирии уже получили приказ быть готовыми к нападениям”, — отметил Мюрид, уточнив, что готовность 48-часовая.
“Уровень риска остаются неизвестными, но по крайней мере,
вероятно, что теперь мы знаем о сроках”, — констатировал
знаток.
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