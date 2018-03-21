Президент США Дональд Трамп пытался выяснить у своего окружения, как именно информация о рекомендациях его советников не поздравлять с победой на выборах президента РФ Владимира Путина могла просочиться в прессу, сообщает CNN. По данным источников, Трамп считает, что в его администрации работаю заинтересованные в подрыве его репутации люди Фото: ЕРА Вечером 20 марта Трамп якобы спрашивал своих советников, как именно эта информация могла просочиться. По словам собеседника, она была известна небольшому кругу сотрудников Белого дома.Этот случай подтвердил давнее убеждение Трампа, что в его администрации работаю люди, заинтересованные в подрыве его репутации.Телеканал также сообщил, что глава аппарата Белого дома Джон Келли также "был в ярости" оттого, что подробности конфиденциального совещания стали достоянием общественности.Еще один источник в Белом доме рассказал CNN, что Трамп часто игнорирует советы своего окружения в отношении своих контактов с лидерами других государств.Президентские выборы в РФ прошли 18 марта. После обработки 99,84% протоколов избирательных комиссий Путин лидирует с 76,66% голосов. 19 марта в Белом доме заявляли, что Трамп не планирует звонить Путину для поздравлений с победой на выборах, но 20 марта такой разговор состоялся.The Washington Post, ссылаясь на свой источник, сообщило, что Трамп не послушал советников по вопросам национальной безопасности и поздравил Путина с переизбранием. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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