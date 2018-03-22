Руководство Министерства здравоохранения в лице и. о. министра Ульяны Супрун и ее заместителя Александра Линчевского отказывается от диалога с представителями медицинских образовательных учреждений.

Об этом заявила в своем интервью ректор Наицонального медицинского университета им. А. Богомольца Екатерина Амосова,передает со ссылкой на .

По ее словам, значительная часть обращений в министерство остаются без ответа, а попасть на прием к руководству учреждения теперь просто невозможно руководство игнорирует просьбы о коротких рабочих встречах.

"Мы получали преимущественно отписки. Более того, все мои коллеги могут подтвердить, что система, которая работает сегодня в Минздраве, выстроена так, что попасть в это здание для открытого диалога нам невозможно. Туда просто ограничен физический доступ. Это важно понимать в вопросе желания руководителей Минздрава проводить конструктивный диалог", - говорит она.

Причин для обращений к Супрун у медицинского образовательного сообщества немало: ошибки в тестах для оценивания студентов, устаревшая и несовершенная нормативная база оплаты вузами услуг тестирования их студентов, которая не стыкуется с обновлёнными законами , трудоустройство выпускников и организация интернатуры, однако все эти вопросы остаются нерешенными из-за нежелания диалога со стороны чиновников.

"Мы видим, что в центре тестирования давно происходит пагубная стагнация. В 2017 г. я лично взяла экзаменационный "Крок 2", для студентов по специальности "Лечебное дело" и прорецензировала по дисциплине "Терапия", обратилась к коллегами по другим разделам медицины, и в результате мы выявили, что 15% из 200 тестов имеют конкретные профессиональные ошибки", - приводит пример Амосова.

Однако вместо диалога со стороны Минздрава развернулась мощная информационная кампания по дискредитации нынешних руководителей медучреждений, жалуется Амосова. "Моя позиция была полностью искажена, меня обвинили к том, что я ретроград и полностью не поддерживаю саму систему тестирования студентов. При этом руководитель Центра тестирования и замминистра Линчевский увидел во мне едва ли не личного врага", - рассказывает она.

Амосова говорит, что возлагала немалые надежды на приход новой команды и изначально была идеологической союзницей Супрун, но со временем разочаровалась в действиях нового руководства министерства: "Я не могла представить, что новая команда, которая пришла в и так ярко декларирует международные ценности, опускается до таких методов работы, полностью отвергая коммуникацию с медицинским сообществам, которое априори считает поголовно коррумпированным и отсталым".

Напомним, 20 февраля отстранил Амосову от руководства НМУ им. А. Богомольца. Сама ректор заявляет, что причины отстранения надуманы, а реальной причиной считает расправу за отказ совершать противоправные действия.

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